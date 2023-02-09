В Череповце задержан серийный похититель электроники

В Череповце задержали 27-летнего жителя Вологды по подозрению в ряде краж. Мужчина крал из магазинов электроники. Подробности дела сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Сотрудница одного из крупных магазинов электроники в Заречье обратилась с заявлением о краже. Мужчина, которого сняли камеры видеонаблюдения, украл портативную колонку стоимостью свыше 15 тыс. рублей.

Благодаря видео, оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Мужчина оказался ранее судим за за имущественные преступления. Полицейские задержали воришку в Грязовецком районе и доставили в отдел полиции в Череповце.

На допросе задержанный сознался - на преступление пошел ради наживы. Украденные вещи он продал, деньги прогулял. Вологжанина подозревают в совершении аналогичных преступлений, в том числе и в других регионах. Установлена его причастность к 15 эпизодам хищений, которые совершались с октября прошлого года по январь нынешнего, из них 9 фактов имели место в Череповце. Ведется следствие.