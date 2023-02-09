Сокольский рецидивист воровал из дач и сараев

В Соколе следователи завершили уголовное дело о кражах с дачных участков. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

36-летний житель деревни Кощеево подозревается в том, что октябре-марте 2022 года проник в дачу около деревни Есипово. Он повредил дверь и похитил имущество на сумму более 10 тысяч рублей.

Кроме того, следствие считает, что вологжанин в период с сентября по октябрь 2022 года неоднократно пробирался в сарай в дачном кооперативе «Нива». Он забрал оттуда бензопилу, мотопомпу, садовую тачку, 10 дисков от автомобиля КАМАЗ, мангал и борт от грузового автомобиля. Всего вещей на сумму 29 тысяч рублей.

Когда мужчину задержали, он сознался. Рассказал, что большую часть похищенного просто сдал в лом. Деньги потратил на себя любимого. Теперь подозреваемому по статье "Кража" грозит до 6 лет лишения. На данный момент вологжанин уже отбывает наказание в ФКУ ИК-3 города Великий Устюг, за ранее совершенные преступления