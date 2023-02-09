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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 18:40

Нетрезвому устюжанину, накинувшемуся на сотрудника ГИБДД, грозит до 10 лет лишения

Мужчина решил покататься на машине в пьяном виде
Евдокия САХАРОВА

7 декабря сотрудники ГИБДД остановили жителя поселка Кузино Великоустюгского района. Мужчина вел автомобиль в состоянии опьянения. Когда правоохранители попытались задержать нарушителя, он оказал сопротивление и нанес одному из инспекторов легкий вред здоровью. Об инциденте сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.