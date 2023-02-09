Северсталь купит три аттракциона для Соляного сада

В Соляном саду Череповца появятся аттракционы. Во-первых, 30-метровый бассейн с лодками, а также маятниковые качели «Жемчужина» и карусель-качели «Летающая машина». Всего в этом году "Северсталь" вложит в парк более 14 миллионов рублей.

"Новые аттракционы отлично подойдут для развлечения детей и взрослых, что отвечает запросу жителей на развитие форматов семейного досуга. Запустить в эксплуатацию комплексы планируется уже в этом году", - прокомментировал вливания в городскую среду «Северстали» Александр Шевелев.

Реконструкция Соляного сала завершилась прошлым летом, там установлен арт-объект, посвященный соли, работают карусели, вело- и электромобили, а также веревочный парк и скалодром.Однако, работы не прекращаются.