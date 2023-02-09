В Соколе появится место дя отдыха на месте парка Ветеранов

Юрий Васин, ВКонтакте.

В Соколе планируется благоустроить район Лесобазы - место для отдыха должно появиться за мостом имени Михаила Зародова. В прошлом тут располагался парк Ветеранов.

Проект представили архитекторы из Вологды. Он называется «Нулевой километр», так как это место можно считать географическим центром города. А будет это - сквер, в котором появится мост, символизирующий бывшую пешеходную переправу через Сухону; беседку «Фонарь» и появятся арт-объекты «деревни», подобные населенным пунктам округа. Пока идет обсуждение, вносятся коррективы. Затем начнется разработка проектно-сметной документации. Закончится реализация задуманного не раньше 2024 года.