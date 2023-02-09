В Вологодской области бесплатно привьют от бешенства 18 тысяч домашних животных

Управление ветеринарии Вологодской области ВКонтакте.

Управление ветеринарии по Вологодской области предупреждает, что ситуация с этим заболеванием в стране продолжает оставаться напряженной. Только в январе 2023 года в России выявили 59 животных, зараженных бешенством, из них 22 лисы, 20 - собак, 10 - кошек, 5 - енотовидных собак, 1 - волк, 1 - крупный рогатый скот.

Бороться со смертельным заболеванием на Вологодчине будут вакцинацией и иммунизацией. Всего привьют более 18 тысяч голов скота и домашних питомцев. Это можно сделать бесплатно, оплатив только манипуляцию.

А на лесных тропинках появится лакомство - 800 тысяч брикетов, содержащих вакцину против бешенства для иммунизации плотоядных обитателей.