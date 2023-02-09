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НовостиОбщество9 февраля 2023 12:46

В Вологодской области бесплатно привьют от бешенства 18 тысяч домашних животных

Смертельную болезнь отпугнут вакциной
Иван Чухнин
Управление ветеринарии Вологодской области ВКонтакте.

Управление ветеринарии Вологодской области ВКонтакте.

Управление ветеринарии по Вологодской области предупреждает, что ситуация с этим заболеванием в стране продолжает оставаться напряженной. Только в январе 2023 года в России выявили 59 животных, зараженных бешенством, из них 22 лисы, 20 - собак, 10 - кошек, 5 - енотовидных собак, 1 - волк, 1 - крупный рогатый скот.

Бороться со смертельным заболеванием на Вологодчине будут вакцинацией и иммунизацией. Всего привьют более 18 тысяч голов скота и домашних питомцев. Это можно сделать бесплатно, оплатив только манипуляцию.

А на лесных тропинках появится лакомство - 800 тысяч брикетов, содержащих вакцину против бешенства для иммунизации плотоядных обитателей.