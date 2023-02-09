В Вологде пройдет бесплатная ярмарка. Взять и принести вещи может каждый. Фримаркет состоится 11 февраля в рамках фестиваля "ЭкоПарк" с 11:00 до 12:00 на проспекте Победы, 66. Фримаркет – это бесплатная ярмарка. Участники отдают даром ставшие ненужными им вещи и могут взять себе понравившееся. Основная идея фримаркета – экологичное использование вещей.Принести и взять вещи может каждый. Возрастных ограничений нет. Вход свободный.

Традиция проведения зародилась в США в 2004 году. А в 2008 году российский фримаркет впервые прошел в Москве.