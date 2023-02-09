15 километров сетки натянут вдоль оживленной трассы на Вологодчине

Дороги станут безопаснее: 15 километров ограждений из металлической сетки от диких животных собираются установить на Вологодчине. Речь шла про участок трассы А-114, которая обслуживается Управлением автомобильной магистрали Федерального дорожного агентства «Холмогоры», от поселка Шексна до аэропорта.

Самая действенная мера, способствующая снижению ДТП с участием диких животных - это устройство заграждений вдоль оживленных автомобильных трасс. Сейчас на дорогах Вологодской области установлено 140 км таких заграждений.

- Для определения расположения новых ограждений были проанализированы места переходов диких животных на данном участке и факты ДТП с лосями за последнее десятилетие, – сообщил Олег Кислицын, начальник департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области.