Карту жителя Вологды можно будет получить в "Совкомбанке"

Фото: администрация города Вологды

Мэр Вологды Сергей Воропанов подписал соглашение о сотрудничестве с «Совкомбанком». Уже весной вологжанам будет доступна "Карта жителя Вологды". Проект представляет собой банковскую карту «Мир», с подключенной к ней программой кешбэка и бонусов от бизнеса, транспортной картой и городской мотивационной платформой, которая даст возможность копить бонусы за участие в городских проектах. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

"В настоящее время идет подбор партнеров и подписание соглашений. С двумя банками соглашение о работе уже подписали", – рассказала директор Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Елена Уханова.

В апреле запустят информационный портал проекта с актуальной информацией обо всех услугах. Вологжане смогут выбрать как присоединится к проекту: использовать имеющуюся карту «МИР», либо выпустить новую в любом банке-партнере.

Фото: администрация города Вологды

Выпуск и обслуживание карты будут для жителей Вологды бесплатными. Бонусы лояльности от бизнеса и банка-партнера будут суммироваться.

«Наш банк уже имеет твердую клиентскую базу, обширную базу партнеров, среди которых крупные гипермаркеты, знаменитые точки общественного питания, магазины одежды, обуви, бытовой техники, фитнес-центры и так далее. Все партнеры предлагают пользователям банка хорошую систему скидок, баллов или кешбэк. Вообще “Карта жителя” – достаточно большой федеральный проект. Наш банк реализует или запускает проект в 30 субъектах страны, и рады зайти с такой программой в новый субъект», – рассказал управляющий «Совкомбанка» по СЗФО Фёдор Клапышев.

Первым банковским партнером проекта стал банк “Вологжанин”.