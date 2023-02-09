В Вологде турфирму обязали заплатить за использование чужих фотографий 270 тысяч рублей

Суд вступился за авторские права.

Вологодская фирма позаимствовала фотографии у щепетильного фотографа. И поплатилась. Цена двух фотографий, использованных без разрешения автора – 270 тысяч рублей

Турфирма «Сказка-тур» использовала на своей странице «ВКонтакте» при описании предлагаемых услуг разместила две фотографии Тулы. Они были впервые размещены в сети Интернет предпринимателем Гороховым А.В.. При этом в рекламе не было указания имени автора и источника заимствования.

ООО «Управление интеллектуальной собственностью» как доверительный управляющий исключительными правами Горохова А.В. выявило данное нарушение 25 апреля 2022 года и обратилось в суд, потребовав взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на фотографические произведения в размере 270 тысяч рублей.

Интересно, что на момент вынесения решения суда ответчик продолжает нарушать права истца, спорные фотографии с сайта не удалены.