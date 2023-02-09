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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 8:42

Покупка по интернету вышла котлашанину боком

Он потерял 120 тысяч рублей
Иван Чухнин

Житель Архангельской области искал лодочный мотор. Объявление он нашел в интернете, стоимость и характеристики агрегата его устроили. Доставку ему также обещали организовать. Так что 120 тысяч рублей он перевел продавцу. Тот почти сразу отправил квитанцию от транспортной компании, которая должна этот мотор доставить из Вологды в Котлас.

Но в итоге товар ему так и не привезли. Транспортная компания пояснила, что заказ на доставку была сразу аннулирован.

Мужчина обратился в полицию. Мошенника и 120 тысяч похищенных рублей - ищут.