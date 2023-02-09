В Череповце перекроют участок Советского проспекта из-за ремонта

В Череповце перекроют Советский проспект: с 13 февраля участок от улицы К. Либкнехта до Коммунистов будут реконструировать. Проезд по нему будет запрещен.

Как сообщает портал Город Че, к каждому зданию будет обеспечен индивидуальный проезд и проход по улицам Карла Либкнехта и Коммунистов.

По улицам Карла Либкнехта и Коммунистов можно будет проехать только прямо без поворота на Советский проспект. Вот что сообщили в отделе транспорта департамента ЖКХ: Для сохранения оптимального траффика движения на данном участке будет изменена схема движения. От улицы Дзержинского в сторону Набережной будет две полосы движения, а в противоположную — от Социалистической до Дзержинского — одна. Убедительная просьба к водителям — смотреть на знаки дорожного движения. Схемы движения транспорта будут также изменены.

Более подробные схемы движения 4 маршрута должны появиться до 13 февраля.