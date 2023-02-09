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НовостиОбщество9 февраля 2023 8:25

Вологжанка перетащила к себе в дом две машины чужих дров

Она попала под суд за кражу
Иван Чухнин

В Вологодской области женщина украла две машины дров. Они были соседские. Но рассчитываться не спешила.

44-летняя жительница Семигородней перетаскивала в мешке к себе домой чужие дрова. Всего с 25 апреля по 10 июля 2022 года было украдено 10,93 кубических метров на сумму 4 012 рублей 50 копеек.

Ее действия квалифицированы по ч.1 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Женщина с фактом кражи согласилась, но ущерб не возместила.

Мировой судья назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов и взыскал с осужденной возмещение материального ущерба.