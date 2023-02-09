В Череповце у школы №1 появится аллея славы

У школы № 1 Череповца создадут аллею славы. Старейшая школа стала победителем в конкурсе проектов "Твори, что задумал" - как сообщал сайт КП-Вологда, в Череповце 10 проектов образовательных школ выиграли по 500 тысяч рублей на осуществление задуманного.

У школы №1 возле здания установят постаменты в виде звезд с именами известных выпускников.

Сейчас у школы стоит памятник ученикам и учителям, которые ушли на фронт, памятные щиты, с именами учеников и учителей. На свободном месте площади и появится аллея славы.

- У нас есть очень знаменитые выпускники, например хирург Николай Амосов. В 2021 году мы посадили туи, рядом будут постаменты в виде звезд с информацией об известных выпускниках. Мы провели среди детей конкурс, классы предлагали, какие имена вынести на постаменты», — рассказала директор школы № 1 Татьяна Петух.