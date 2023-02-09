В череповецких трамваях пропали таблички "Выхода нет"

Трамвайный парк Череповца проработал человеческие проблемы с психологами и вот до чего они дошли. Из общественного транспорта убрали демотивирующие надписи «Выхода нет». Зато на экранах в череповецких трамваях теперь появляются следующие фразы: «Все будет хорошо», «Лови момент!», «Сияй ярче звезд!», «Улыбнись :)».

Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написал мэр города Череповца Вадим Германов, ссылаясь на психологов: они говорят, что это позитивно повлияет на настроение и целеполагание.

Мэр решил помочь с креативом трамвайному парку и попросил в комментариях написать еще фразы, которые поднимут настроение.

И варианты уже появились: «Улыбнись соседу справа ;-)», «Сегодня самый лучший день!», «У тебя всё получится!», «Будь собой! Следуй за мечтой!», «Удача ждет тебя!», «Верь в себя!».