В Ледовом дворце объявлена запись в бесплатные группы по хоккею и фигурному катанию

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Стало известно, как можно записаться на бесплатные занятия в Ледовый дворец, что начал работу на улице Поэта Александра Романова. Вот что сообщает пресс-служба:

- Продолжается набор документов в детские группы по хоккею и фигурному катанию. Занятия - БЕСПЛАТНЫЕ (спортивная подготовка), будут проходить в новом ледовом дворце*. Напомним, объект возведен в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Прием документов по виду спорта «ХОККЕЙ» будет проходить с 1 по 20 февраля 2023 года.

Спортивно-оздоровительные группы :

2017 г.р. (40 человек) – тренер-преподаватель Заплатников Егор Евгеньевич;

2016 г.р. ( 40 человек) – тренер-преподаватель Заплатников Егор Евгеньевич;

2015г.р. ( 40 человек) – тренер-преподаватель Метельков Александр Валерьевич.

Группа начальной подготовки первого года :

2014 г.р. ( 40 чел.) – тренер-преподаватель Метельков Александр Валерьевич.

Прием документов по виду спорта «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ» будет проходить с 01 по 20 февраля 2023 года.

Тренеры-преподаватели — Коковкин Гавриил Андреевич, Армеев Иван Витальевич.

Спортивно-оздоровительные группы :

2019 г.р. ( 30 человек);

2018 г.р. (30 человек);

2017 г.р. ( 30 человек).

Группа начальной подготовки первого года :

2016 г.р. (вакансия 60 человек).

Прием документов c 1 по 20 февраля: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 46, административное здание, 2-й этаж, отдел спортивной подготовки, тел.8 (8172) 33-80-90 (доб.208). Понедельник - пятница с 09:00 до 12:30, с 13:30 до 16:30.

Сдача контрольных нормативов - 25 февраля в Ледовой арене, ул. Поэта Александра Романова, 1. Время сообщается дополнительно.

Среди документов, предоставляемых в приемную комиссию, кроме заявления и согласи на обработку персональных данных, необходима копия свидетельства о рождении, медицинская справка с формулировкой о допуске к тренировочной (СОГ) и соревновательной (НП) деятельности по виду спорта ХОККЕЙ или ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ, а также 3 фото 3*4, и сертификат ПФДО.