Больше вологжан стало заражаться ковидом

По состоянию на 8 февраля, за сутки в Вологодской области выявили 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее было 54 случая, а неделю назад — 35. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

18 вологжан госпитализированы. Пятеро человек успешно выписались с больничного. Лечение на дому и в стационаре от коронавирусной инфекции проходят 743 человека.

3892 вологжанин скончались во время болезни с начала пандемии. В России за сутки ковидом заболели 10 389 человек, вылечились 8104, умерли 44. Всего в стране зарегистрировано 22 022 832 случая коронавируса.