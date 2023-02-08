Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье8 февраля 2023 20:23

Больше вологжан стало заражаться ковидом

Неделю назад за сутки фиксировали 35 зараженных, теперь - 68
Евдокия САХАРОВА

По состоянию на 8 февраля, за сутки в Вологодской области выявили 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее было 54 случая, а неделю назад — 35. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

18 вологжан госпитализированы. Пятеро человек успешно выписались с больничного. Лечение на дому и в стационаре от коронавирусной инфекции проходят 743 человека.

3892 вологжанин скончались во время болезни с начала пандемии. В России за сутки ковидом заболели 10 389 человек, вылечились 8104, умерли 44. Всего в стране зарегистрировано 22 022 832 случая коронавируса.