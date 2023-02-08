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НовостиОбщество8 февраля 2023 20:07

Вологжан приглашают сделать лучший скворечник и лучшую кормушку

Конкурс посвящен птичкам, обитающим у реки Золотухи
Евдокия САХАРОВА

В Вологде объявлен конкурс скворечников и кормушек «Покормите птиц зимой». К участию приглашаются дети, подростки и их родители. Итоговую поделку оценит жюри.

Конкурс пройдет в двух номинациях. Работы в рамках номинации «Лучшая кормушка» нужно представить до 15 марта. Приветствуются кормушки, изготовленные из экологичных материалов. Скворечники будут приниматься до 30 марта. Домики для птиц могут быть подвесными или стационарными и должны отвечать нуждам и стандартам жилья для птиц..

Участники должны опубликовать фото процесса и результата в группе "Малая река большого города". Подробности конкурса - ВКонтакте.