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НовостиОбщество8 февраля 2023 19:49

В Вологодской области подросток обокрал приемную мать более чем на полмиллиона

Районный суд ему вынес приговор
Иван Чухнин

В Вологодской области подросток обокрал приемную мать. Он получил условный срок.

Как сообщает пресс-служба судов, Тотемский районный суд вынес приговор 15-летнему подростку. Он был признан виновным в краже в особо крупном размере. Как оказалось, парень жил в приемной семье. С марта по август 2022 года он воровал из приютившего его дома валюту и украшения. Когда мать обнаружила пропажу, то недосчиталась на сумму 552 788 рублей 30 копеек. Она обратилась в полицию. Дело было рассмотрено в суде.

На суде подросток пытался снизить сумму ущерба, мотивируя курсом доллара. "Пояснил, что ущерб постарается возместить, намерен летом работать. Принес свои извинения потерпевшей", — пишет пресс-служба судов Вологодской области.

Воришку признали виновным. Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Женщина гражданский иск о возмещении ущерба не заявляла, но может сделать это после вступления приговора в силу.