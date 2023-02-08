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НовостиОбщество8 февраля 2023 19:34

В Вытегре активисты собирают пакеты и бутылки, и превращают их в скамейки

Из 516 килограммов мусора получилось 13 скамеек
Иван Чухнин

Вытегорские экологи собирают мусор и превращают его в скамейки. Речь идет о пакетах, пленке, бутылках и подобном мусоре. Общественное движение «Вытегра — экология» сообщает, что за два месяца они собрали 516 килограммов пластика. Собранное переработали и этого хватило на изготовление 13 уличных скамеек. Их они подарят любимому городу. Об этом активисты сообщают в группе ВК «Вытегра — экология»: «Когда мы только начинали этот проект, то думали-гадали как насобирать нам нужное количество пакетов. Сбор продолжается и мы надеемся на продолжение этой идеи! Мы все помним, что в этом году Вытегре будет 250 лет! Пусть это тоже будет нашим подарком, подарком от жителей района, нашему любимому городу!».

Напомним, среднее время разложения пластмассовых изделий, созданных по разным технологиям, колеблется от 400 до 700 лет. Полиэтиленовые пакеты, которые повседневно используются людьми, в природе разлагаются от 100 до 200 лет.