По 500 тысяч рублей получили 10 образовательных учреждений Череповца

В Череповце впервые прошел городской конкурс "Твори, что задумал" для образовательных организаций города.

Они представили 65 проектов. В конкурсе участвовало 56 образовательных организаций - детских садов, школ и учреждений допобразования. Были названы 10 лучших проектов, авторы их и получат по 500 тысяч рублей на их реализацию.

Идеи были самые разные - это и музеи, и направленные на развитие спорта, благоустройство.

"Так, детский сад № 8 создаст интерактивный 3D музей, а № 86 - мультпутешествие по Череповцу и Вологодской области. Сад № 102 станет центром развития городошного спорта, в школе № 1 появится аллея героев учреждения, а в школе № 2 большой профориентационный курс, который позволит ребятам определиться с будущей профессией. В школе № 9 появится тематическое пространство для проведения мастер-классов с удобной мебелью", - рассказал градоначальник.

На осуществление каждого проекта дается не так и много времени. Все они должны быть реализованы до 30 сентября. Затем начнется новый конкурс: мэр отметил, что он будет ежегодными.