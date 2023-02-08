Череповецкая пенсионерка, воровавшая миллионами, отправится в колонию

В Череповецком городском суде сегодня огласили вводную и резолютивную часть приговора Галине Охнич. Бывшую руководительницу группы управляющих компаний "Металлург" признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Череповчанка проведет 4 года в колонии общего режима. Также ей предстоит выплатить «Газпром теплоэнерго Вологда» более 100 млн рублей в счет материального вреда. Приговор еще может быть обжалован. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Подсудимая тратила деньги, поступавшие от жильцов, не на оплату ресурсникам, а на другие цели. Например, купила недвижимость в Рыбинске. Общая сумма ущерба от незаконных действий превысила 175 млн рублей. Счета группы «Металлург» были арестованы.

Компания «Газпром теплоэнерго Вологда» утверждала, что ЗАО «Металлург», которым руководила Галина Охнич, вывело из города около миллиарда рублей. Еще в 2020 году арбитражный суд Вологодской области привлек Галину Охнич к субсидиарной ответственности. Ее обязали возместить убытки «Газпром теплоэнерго Вологда» в размере 6,2 миллиона рублей.

УК «Металлург» обанкротилась. Фонд насчитывал 500 многоквартирных домов.