В Соколе вспыхнуло лесоперерабатывающее предприятие

В минувший вторник, 7 февраля, в полдень на улице Мамонова в Соколе начался пожар. Выгорело 35 кв.м. лесоперерабатывающего предприятия. Возгорание началось с металлического раскряжевочного узла. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

Для ликвидации пожара выехали 5 машин и 14 человек личного состава. Огнем повреждено распилочное и гидравлическое оборудование. Предварительной причиной пожара специалисты называют недостаток конструкции и изготовления производственного оборудования.

Один человек покинул место ЧП самостоятельно до прибытия пожарной охраны. Никто не пострадал.