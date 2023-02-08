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НовостиОбщество8 февраля 2023 11:45

Вологжане застрелили волчицу и волка, которые терроризировали собак

Облавы на серых хищников прошли в двух районах Вологодчины
Евдокия САХАРОВА
Фото облохотдепартамента

Фото облохотдепартамента

В Никольском и Вожегодском районах охотники устроили облавы на волков. Там лесные хищники терроризируют местных собак и пугают местных жителей. Подробности рассказали в облохотдепартаменте Вологодской области.

Вечером 2 февраля в деревне Захарово Никольского района волчица напала на собаку.

На следующий день трое местных охотников выследили и убили хищницу. В облаве участвовало 40 охотников. 4 февраля зверя ликвидировали.

В Вожегодском районе сотрудник облохотдепартамента и местный охотовед застрелили волка, который нападал на собак в деревне Михайловка.