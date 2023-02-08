В Прилуках к 2024 году появится школа на 150 мест

Фото: администрация города Вологды

Мэр Вологды пообещал, что 1 сентября 2024 года дети мкр. Прилуки уже пойдут в новую школу рядом с домом. На данный момент школьники ходят через железнодорожный переезд в школы №№9,11,13. Образовательное учреждение планируется на 150 мест.

Полноценный образовательный центр с кружками и секциями, у школы - стадион с гандбольной площадкой, площадки для подвижных игр, баскетбола и волейбола. Сейчас объектов такого формата в микрорайоне нет.

"Строить школу будем по госпрограмме «Развитие образования» и новой для нашего региона финансовой модели — концессионному соглашению. Концессионером стала компания «ПроШкола». После сдачи объекта она обеспечит содержание здания", - заявил глава Вологодчины Олег Кувшинников.

Планируется трудоустроить 20 педагогов и административных работников, а также 7 технических работников. По контракту объект должен быть сдан к декабрю 2024, но есть договоренность с подрядчиком, чтобы объект был готов уже к новому учебному году.

Начальная школа в Прилуках станет филиалом школы № 9.