На выходные из Череповца теперь можно летать в Казань

Из Череповца самолеты полетят в Казань. Специалисты авиапредприятия «Северсталь» решили вспомнить старое и предоставить возможность побывать жителям Вологодчины побывать в Казани. Как стало известно, уже открыта продажа билетов на новое направление. Самолеты в Казань будут летать по четвергам и воскресеньям. Первый рейс запланирован на 27 апреля.

«Эпизодически наши самолеты летали по этому направлению. Спрос есть, поэтому решили сделать его постоянным. Пока будет два рейса в неделю. Выбрали дни, чтобы было удобно и для туристов, и для бизнеса», — цитирует cherinfo слова Эдуарда Соловьёва, директора по организации перевозок авиапредприятия «Северсталь».

Определено, что в Казань будут летать 50-местные самолеты CRJ-200. Время в пути — всего 1,5 часа.