В Кадуйском районе продают берег реки, который предназначен для общего пользования

В Кадуйском районе лесопромышленники продают берег реки, который предназначен для общего пользования. Объявление на сайте о продаже участка площадью 1,2 га выставил Кадуйский лесопромышленный комбинат. В объявлении говорится, что участок относится к землям промназначения, сообщает портал НьюсВо.

Эксклюзивный земельный участок возле слияния двух рек Суда и Ворон предлагают использовать под базу отдыха, рыболовную базу пляж, лодочную станцию, глэмпинг, банный комплекс или усадьбу. Также на участке имеется собственный остров с чистейшим песком.

Участок уже огорожен забором. Осталось - найти хозяина.