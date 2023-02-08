ХК "Северсталь" сразился с китайцами и уступил

В матче Регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» уступила китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар». Сначала китайцы вели со счетом 0:3, однако череповчане сумели отыграть два гола - шайбы забросили Дмитрий Моисеев и Егор Морозов. Несмотря на это поражение, череповчане сохраняют 8 место в Западной конференции и четырехочковый гандикап перед московским «Спартаком», который накануне проиграл минскому «Динамо» 1:3. Вероятно, череповчане не дооценили соперников - «Куньлунь Ред Стар». Клубу уже потерял все шансы для продолжения сезона. Следующий матч «Северстали» проведет 8 февраля - встреча на своём льду пройдет с нижегородским «Торпедо».