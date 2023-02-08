В Вологде зоозащитники собирают 29 видов вторсырья

В феврале в Вологде пройдет несколько акций в помощь животным. Дя своих питомцев собирает вторсырье Три субботы волонтеры будут ждать вологжан на разных площадках.

Так, 11 февраля вторсырье можно привезти на проспект Победы к дому № 66 и у церкви на Козлёнской. В первой точке волонтеры будут дежурить с 11 до 12 часов. Во второй — с 14 до 15 часов.

18 февраля - вас ждут с 11:00 до 12:00 у «Элмы». С 14:00 - на улице Ленинградской, 148.

25 февраля с 11 до 12 часов акция пройдет на улице Новгородской, 23 (напротив ТЦ «Мармелад»). Также зоозащитники будут ждать экоактивистов на улице Карла Маркса, 105 (у ТЦ «Апельсин») - с 14 до 15 часов.

Всего ОЗЖ «Велес» принимает не переработку 29 видов мусора. Это стекло, металл, пластик, макулатура, бытовая техника, полиэтиленовые пакеты, пенопласт, поролон, пуховые подушки и перины, контейнеры из-под яиц, счетчики для воды...

Вырученные средства направляются на погашение долгов в ветеринарных клиниках, в которых лечат и стерилизуют бездомных животных.