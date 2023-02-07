Пенсионерка из Вологды взяла кредиты, подарила мошенникам 5 млн рублей и документы на квартиру

В полицию Вологды обратилась 64-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Дама рассталась с крупной суммой по вине дистанционных аферистов. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что злоумышленник оформил на её имя кредит в сумме 550 тысяч рублей, используя доверенность. Чтобы аннулировать эту заявку, пенсионерка должна сама оформить кредит на ту же сумму и перевести деньги на безопасный счет. Взбудораженная вологжанка перевела на счета мошенников все оформленные в кредит деньги. На следующий день она оформила несколько микрозаймов и снова перевела деньги.

«На следующий день неизвестный вновь позвонил вологжанке. На этот раз она сама рассказала ему о своих вкладах, на счетах которых хранится более 4 миллионов рублей. Незнакомец не растерялся и сообщил пенсионерке, что их также срочно нужно перевести на "безопасный счет", что пенсионерка и сделала. Так, в течение одной недели вологжанка лишилась 5 миллионов 202 тысяч рублей, отправив их на счета аферистов», — отмечают в ведомстве.

В дальнейшем вологжанке поступил звонок от девушки, которая сообщила, что под залог ее квартиры мошенники оформили микрозаймы. Чтобы не потерять жильё, ей необходимо срочно отправить все документы на свою жилплощадь. Доверчивая пенсионерка сделала все, о чем ее просили. После этого связь с неизвестными прекратилась