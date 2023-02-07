В Череповце в 2023 году отремонтируют первый инфекционный корпус больницы на Данилова

В Череповце продолжается ремонт больницы на улице Данилова. Ремонт правой половины корпуса уже завершен, начинается работа над другой частью здания. На проект современного инфекционного корпуса выделено более 180 млн рублей - ремонт закончат до конца года.

В корпусе будет 6 изолированных боксов для лечения особо опасных инфекций. Палаты будут рассчитаны на двоих человек. Будет отдельная система вентиляции, а персонал будет работать в специальных костюмах. Об этом рассказал главврач облбольницы № 2 Андрей Пулин.

Исторический фасад здания сохранили, еще построили крытую галерею. Летом рядом с корпусом появятся площадки из тротуарной плитки и скамейки. В отремонтированном корпусе стационарное лечение смогут проходить до 60 пациентов.