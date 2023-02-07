В Череповце строят дом для детей-сирот

В Череповце для детей-сирот построят дом. Это трехэтажный кирпичный дом возводят на Молодежной, 11 на девять квартир. Стройка закончится до начала лета. Всего в очереди на жилье в Череповце - 481 детей-сирот. Из них право на его предоставление наступило у 316 человек. Власти намерены построить еще два девятиквартирных дома на улице Волгучинской, сообщает региональный департамент строительства. В 2022 году в Череповце жилье получили 42 человека, еще 29 детей-сирот воспользовались жилищным сертификатом.