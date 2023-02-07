В Вологодской области под суд пойдет составитель поезда, под который попал восьмиклассник

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

В Вологодской области под суд пойдет железнодорожник: весной школьник попал под вагон маневрового поезда. Уголовное дело направлено в суд.

Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Как сообщает Север-Западная транспортная прокуратура, обвинительное заключение вынесено в отношении составителя поездов железнодорожной станции Харовская.

ЧП случилось 20 мая 2022 года. Восьмиклассник шел по подъездным путям лесопромышленного предприятия. Он не видел и не слышал маневрового поезда - там редко ходят поезда. Его догнал маневровый поезд. Подача железнодорожного состава производилась вагонами вперед. В последнюю минуту составитель парня сумел сбросить с путей, но тот получил травмы, стопу пришлось ампутировать.

Уголовное дело рассмотрит Харовский районный суд, сообщает портал Город Во.

Как уточняет СУ СК по Вологодской области, "составитель поездов, руководящий движением маневрового состава, находясь на специальной подножке платформы, при движении вагонами вперед увидел идущего в попутном направлении несовершеннолетнего и своевременно не подал сигнал экстренной остановки машинисту, не сообщил тому о наличии людей на пути..."