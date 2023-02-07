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НовостиОбщество7 февраля 2023 16:43

В Череповце 180 миллионов рублей потратят на окончание ремонта инфекционной больницы на Данилова

Отремонтированный комплекс рассчитан на 60 пациентов
Иван Чухнин

В Череповце в больнице на Данилова отремонтируют весь первый инфекционный корпус

Площадь его - 1700 квадратных метров. В отремонтированном корпусе круглосуточное лечение смогут проходить до 60 пациентов

Правая половина корпуса отремонтирована в конце 2022 года. На 2023 год выделено свыше 180 миллионов рублей. Во второй половине появятся изолированные боксы для лечения особо опасных инфекций - шесть штук на двух пациентов каждый.

Работы закончат в этом году.

У здания сохранен исторический фасад здания, построена крытая галерея. Летом рядом с корпусом сделают площадки из тротуарной плитки, поставят скамейки, сообщает пресс-служба губернатора.

Пока, на время ремонта, пациентов перевели во второй инфекционный корпус больницы.