В Череповце 180 миллионов рублей потратят на окончание ремонта инфекционной больницы на Данилова

В Череповце в больнице на Данилова отремонтируют весь первый инфекционный корпус

Площадь его - 1700 квадратных метров. В отремонтированном корпусе круглосуточное лечение смогут проходить до 60 пациентов

Правая половина корпуса отремонтирована в конце 2022 года. На 2023 год выделено свыше 180 миллионов рублей. Во второй половине появятся изолированные боксы для лечения особо опасных инфекций - шесть штук на двух пациентов каждый.

Работы закончат в этом году.

У здания сохранен исторический фасад здания, построена крытая галерея. Летом рядом с корпусом сделают площадки из тротуарной плитки, поставят скамейки, сообщает пресс-служба губернатора.

Пока, на время ремонта, пациентов перевели во второй инфекционный корпус больницы.