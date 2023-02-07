В Вологде стартует строительство Некрасовского моста и капремонт Кувшиновского

Со страницы мэра

В Вологде в 2023 году начнется строительство Некрасовского моста. Работы обещают закончить до 2026 года. Об этом сообщил мэр города во время прямого эфира 7 февраля. Также в этом году капитально отремонтируют мост через реку Вологду в п. Кувшиново.

«Еще один важный объект - путепровод в створе улицы Кирова с выходом в сторону улицы Гагарина, Панкратова, Преображенского. По итогам встречи Президента РФ Владимира Путина с Губернатором Олегом Кувшинниковым мы получили поддержку в этом вопросе. Это масштабная часть Малого транспортного кольца, которая позволит вывести транспортный поток из центра в сторону улицы Гагарина, минуя загруженный Ленинградский мост. На данный момент предпроектные работы выполнены, начинаем работу по подготовке проекта», - отметил Сергей Воропанов.

Некрасовский мост станет частью Малого транспортного кольца. В этом году планируется строительство участка улицы Новгородской, который будет проходить в юго-восточном направлении по границе Осановской рощи и в перспективе соединяться с Осановским проездом.

«Кроме того, готовим проектно-сметную документацию по строительству участка улицы Молодежной и улицы Олимпийской, которая соединит улицу Поэта Романова и Окружное шоссе. В следующем году будем подавать заявку в федеральные программы», - добавил градоначальник.

В 2023 году запустят новую схему движения на перекрестке улиц Мира – Путейская – Галинская – площадь Бабушкина. Там постоянная пробка. На будущее запланирована реконструкция привокзальной площади.

В Вологде в этом году по федеральной программе «Комфортная городская среда» будет благоустроен Парк Ветеранов. Идет разработка проекта благоустройства пл. Революции.