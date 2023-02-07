В Череповце ищут Даниловского маньяка

Выжившие помогли составить фоторобот преступника. Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Следственное управление СК РФ просит оказать дальнейшее содействие в установлении личности преступника. Его знают череповчан как Даниловский маньяк.

Он совершил серию преступлений в отношении женщин в Череповце с 1992 по 2011 годы. СУ СК сообщает, что продолжается расследование уголовного дела. Мужчина совершил в период с 1992 по 2011 г.г. ряд убийств и изнасилований.

Сейчас ему может быть от 58 до 73 лет, то есть он может быть 1950-1965 г.р..

В годы совершения преступлений это был короткостриженый мужчина с проплешинами на затылке либо имевший отдельные участки седых волос. Был он, плотного телосложения, ростом выше среднего - около 185 см.

В 2005 году он носил темно-серый разгрузочный жилет. Выбирал жертв - девушек и женщин от 16 до 33 лет. Большинство преступлений были совершены в районе ул. Данилова.

Но тела потерпевших были обнаружены и в иных районах города (1992 г. – пр. Победы; 1993 г. – ул. Беляева; 1999, 2000, 2004 г.г. – ул. Олимпийская; 2007 г. – в районе Зашекснинского пляжа; 2011 г. – Октябрьский пр.).

Преступник разрезал или разрывал одежду, а также рисовал порнографические изображения на стенах зданий. На местах происшествий обнаружены и изъяты изготовленные кустарным способом деревянные предметы, имитирующие изделия интимного предназначения. Вероятно, преступник склонен коллекционировать предметы женского белья.

Обо всех лицах с указанными приметами, чье поведение в быту могло характеризоваться перечисленными действиями, просьба сообщить по телефонам: 8-951-734-99-43, 8-921-532-89-48 или 8-951-732-87-51. Кроме того, обо всех фактах нападений в интересуемый период времени на женщин на улицах города Череповца, ставших известными, но о которых в силу различных причин не сообщалось правоохранителям, также просьба сообщить по указанным телефонам.