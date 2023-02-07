В Вологде биолог расскажет о прошлом и настоящем вологодских водоемов

В отделе природы Вологодского музея-заповедника 11 февраля в 13:00 пройдет лекция «Исследования водоемов родного края: прошлое и настоящее».

Кандидат биологических наук, руководитель вологодского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») Неля Думнич расскажет об истории исследования водоемов Вологодчины.

Вологжане узнают, что изменилось в исследованиях рек и озер за несколько столетий; какие водные объекты Вологодчины изучены наиболее тщательно и почему; какую роль в изучении озер области играли крупнейшие проекты советской эпохи.

Возрастные ограничения: (12+).