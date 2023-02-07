В Череповце клиент пробивался в закрытый на ночь бар

В Череповце задержали 39-летнего дебошира. Как пояснили сотрудники бара на улице Сталеваров, мужчина выпивал в заведении, а потом начал вести себя неадекватно. Его попросили уйти - бар закрывался.

Череповчанин ушел, но через некоторое время вернулся и решил проникнуть в уже закрытое здание. В результате, пьянчуга разбил стекло в двери, сломал урну и ретировался. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Росгвардии.

Нарушителя задержали. Он не смог объяснить свое агрессивное поведение, но ущерб возместить пообещал. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.