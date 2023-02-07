В Харовске под грузовой поезд попала женщина

В Вологодской области под поезд попала женщина. Трагедия случилась 7 февраля утром.

В начале десятого часа утра в районе переезда на 586 километре в Харовске погибла женщина. Грузовой состав сбил женщину 1937 года рождения, она скончалась на месте. Медики ничем не могли ей помочь. Сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства ЧП.

Факт смертельного травмирования нашему информагентству подтвердили в отделении информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу (Санкт-Петербург).