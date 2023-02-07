В Вологодской области будут делать дорожные знаки

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Дорожные знаки стали делать на Вологодчине полностью. Раньше стойки пришлось везти из столичного региона. О достижении народного хозяйства региона сообщил первый замгубернатора Дмитрий Горбачев.

«Для дорожных знаков нужны стойки. Раньше их приходилось заказывать в Подмосковье, а это дополнительные траты, очередь, доставка, потеря времени. При коротком дорожном сезоне это недопустимо. В итоге было принято верное решение локализовать весь производственный процесс в регионе», - написал Дмитрий Горбачев ВКонтакте.