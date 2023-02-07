В Череповце фестиваль деревянных фигур проведут в июне

В Череповце появился городок ледяных скульптур, а власти начали готовиться к фестивалю деревянных скульптур. Мастера приедут в Череповец, чтобы поработать с деревом. Конкурс проведут уже в июне. Так что летом в городе уже можно будет полюбоваться и сказочными или историческими героями, макетами достопримечательностей. Скоро будет названа тема летнего фестиваля и начнется прием заявок от желающих участвовать.

Это будет третий подобный фестиваль. В прошлом году участие в фестивале деревянных скульптур приняли десять команд: из Череповца, Балашихи, Кировска, Москвы, Архангельска, Кинешмы, а также из республик Карелия, Марий Эл и Беларусь. Мастера создавали свои шедевры на площади Химиков. Тема фестиваля – «Сказания земли череповецкой».