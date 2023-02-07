24 двора будут отремонтированы в Вологде в 2023 году

Появился список дворов, которые будут отремонтированы в Вологде в 2023 году. Об этом заявил мэр города Сергей Воропанов во время итогового прямого эфира в рамках Публичного отчёта Администрации Вологды за 2022 год. В 2023 году в бюджете заложено на эти цели 185,8 млн рублей, на которые будут благоустроены 24 дворовые территории.

"В феврале планируем размещение конкурсных процедур", — говорит Сергей Воропанов.

Дворы отремонтируют по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Всего за время ее реализации в городе отремонтирован 271 двор.