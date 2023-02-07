В Череповце произошел хлопок газа и разрушил четырехкомнатную квартиру

В Череповце произошел хлопок газа в четырехкомнатной квартире. После взрыва начался пожар. ЧП случилось на улице Металлургов на 5-м этаже кирпичного пятиэтажного дома. Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, сигнал поступил ночью 7 февраля, в 1.36 из дома 28.

От хлопка выбиты стекла в двух комнатах. В одной из комнат повреждены межкомнатные стены — они растрескались. Повреждены крышка стиральной машины, газовый баллон для заправки зажигалок, личные вещи арендатора комнаты, выбита входная дверь в комнату, деформирована стена в коридоре.

12 человек из пятиэтажки эвакуировались сами до прибытия пожарных. На ликвидацию выезжали 5 единиц техники и 19 человек личного состава. Предварительная причина — хлопок вследствие неосторожного обращения с огнём.

Как пояснили в МЧС пояснили, хлопок произошёл из-за свечи. Она горела рядом с баллоном для заправки зажигалок.