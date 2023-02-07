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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 21:11

Вологжанин забил до смерти коллегу в Люберцах

Смертельная драка произошла в Подмосковье
Евдокия САХАРОВА

В минувшее воскресенье, 5 января, вологжанин убил коллегу. Драка, закончившаяся летально для одного из мужчин, произошла в Люберцах в Московской области. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД области.

Инцидент произошел в бытовке на Некрасовском проезде. Правоохранители обнаружили там обнаружено тело 40-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Подозреваемого в убийстве, 29-летнего жителя Вологодской области, задержали. Он пояснил, что все произошло внезапно - вспыхнул конфликт, закончился смертью оппонента.