Череповчанка зарезала сожителя в общежитии: он хотел кутить без нее

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В минувшую субботу, 4 февраля, 34-летняя жительница Череповца зарезала своего 35-летнего любовника. Трагедия разыгралась в одной из комнат общежития на улице Ленина.

Девушка поссорилась со своим сожителем и ударила его ножом в грудь. Тот взял и скончался. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Череповчанка рассказала правоохранителям причину ее гнева: они интеллигентно выпивали, как внезапно мужчина решил продолжить "банкет" без подруги. За что и был зарезан.

«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.