Пенсионеров Вологды будут учить английскому бесплатно

В Вологде некоммерческая организация «Дары осени» проводить бесплатные онлайн-занятия английским языком для пенсионеров. Сейчас набирают учеников 50+ на занятия с 6 февраля.

"Рады вам сообщить, что АНО «Дары осени» при поддержке Правительства Вологодской области реализуют проект Granny’s English. Даже если вы не собираетесь читать Шекспира в оригинале и переезжать в другую страну, занятия английским крайне полезны для организма. Учеными доказано, у людей, изучающих иностранные языки расширяется кругозор, повышается уверенность в себе, даже становится лучше музыкальный слух", - объяснили общественники.

Изучение языков способствует формированию множества нейронных связей. Чем моложе мозг, тем здоровее человек. Педагоги обещают, что скучного заучивания не будет: "Наш мозг хитрый, если ему интересно, он будет учиться".

Записаться на обучение можно по телефону 89214065746 (Ольга) или заполните анкету.