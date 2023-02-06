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НовостиОбщество6 февраля 2023 20:48

Пенсионеров Вологды будут учить английскому бесплатно

Изучение иностранного языка очень полезно для здоровья мозга
Евдокия САХАРОВА

В Вологде некоммерческая организация «Дары осени» проводить бесплатные онлайн-занятия английским языком для пенсионеров. Сейчас набирают учеников 50+ на занятия с 6 февраля.

"Рады вам сообщить, что АНО «Дары осени» при поддержке Правительства Вологодской области реализуют проект Granny’s English. Даже если вы не собираетесь читать Шекспира в оригинале и переезжать в другую страну, занятия английским крайне полезны для организма. Учеными доказано, у людей, изучающих иностранные языки расширяется кругозор, повышается уверенность в себе, даже становится лучше музыкальный слух", - объяснили общественники.

Изучение языков способствует формированию множества нейронных связей. Чем моложе мозг, тем здоровее человек. Педагоги обещают, что скучного заучивания не будет: "Наш мозг хитрый, если ему интересно, он будет учиться".

Записаться на обучение можно по телефону 89214065746 (Ольга) или заполните анкету.