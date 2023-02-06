Авиарейс СПб - Великий Устюг запустят со 2 марта

Со 2 марта будут запущены регулярные авиарейсы из Санкт-Петербурга в Великий Устюг с пересадкой в Вологде. Дважды в неделю по вторникам и четвергам, в пути всего около трех часов. Об этом сообщил 5 февраля губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Авиабилеты уже в продаже на сайте Вологодского авиационного предприятия. Перелет на борту Як-40 через областную столицу займет чуть более трех часов. Посадка на рейс начинается в 11:10 мск, а в 14:30 пассажиры будут в Великом Устюге", - сообщил глава региона.

Стоимость билета составит 6 200 рублей. А простой в Вологде не более часа. Перелет будут выполнять одним бортом Як-40. В те же дни пустят утренние рейсы из столицы Вологодчины в СПб с отправлением в 08:30 и из Великого Устюга в Вологду в 15:30.

"Северсталь" организовала стыковочные рейсы из Москвы в Великий Устюг с остановкой в Череповце по понедельникам, средам и воскресеньям. Власти региона продолжают работу с авиакомпаниями страны по запуску прямых рейсов из Санкт-Петербурга, Москвы и других крупных городов.

Напомним, аэропорт Великого Устюга открылся в декабре после глобальной реконструкции. С 25 декабря запущены регулярные авиарейсы из Вологды и Череповца.

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