Вологжанам грозит четыре выходных дня подряд

Вологжанам напомнили о выходных днях - придется отдыхать четверо суток подряд. Они приурочены ко Дню защитника Отечества.

23 февраля выпадает на четверг. 24 февраля — пятница — тоже решили сделать выходным. также будет выходным, потому что 1 января выпало на воскресенье и день перенесли на следующие праздники.

25 и 26 февраля - в субботу и воскресенье вологжане будут отдыхать, а рабочий день 22 февраля сократят на 1 час. Поэтому сотрудники на пятидневке будут отдыхать четыре дня.

Для сотрудников предприятий, которые работают 6 дней в неделю, суббота — 25 февраля — будет рабочим.