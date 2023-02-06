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НовостиОбщество6 февраля 2023 20:31

Вологжанам грозит четыре выходных дня подряд

Праздничные дни приурочены ко Дню защитника Отечества
Евдокия САХАРОВА

Вологжанам напомнили о выходных днях - придется отдыхать четверо суток подряд. Они приурочены ко Дню защитника Отечества.

23 февраля выпадает на четверг. 24 февраля — пятница — тоже решили сделать выходным. также будет выходным, потому что 1 января выпало на воскресенье и день перенесли на следующие праздники.

25 и 26 февраля - в субботу и воскресенье вологжане будут отдыхать, а рабочий день 22 февраля сократят на 1 час. Поэтому сотрудники на пятидневке будут отдыхать четыре дня.

Для сотрудников предприятий, которые работают 6 дней в неделю, суббота — 25 февраля — будет рабочим.