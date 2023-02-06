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НовостиАвто6 февраля 2023 20:25

Череповчанин выкурил сигарету с каннабисом и сел за руль

Мужчина заявил, что нашел наркотики на улице
Евдокия САХАРОВА

Жителя Череповца обкурился марихуаной и лишился прав. Мужчину за рулем автомобиля марки «Мерседес Бенц» остановили сотрудники ДПС на улице Краснодонцев. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Алкогольного опьянения правоохранители у водителя не обнаружили, но предложили пройти медицинское освидетельствование. Медики выявили у череповчанина в организме каннабиноиды. На него составили протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ как управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Мужчина вину признал и рассказал удивительную историю. Он нашел на улице пачку сигарет, которые были начинены наркотическим веществом. Естественно, решил попробовать. Мировой судья назначил наркоману наказание в виде штрафа на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.