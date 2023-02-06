Пенсионер решил играть на бирже и отдал мошенникам 660 тысяч

Житель Вологды попался на удочку аферистов в интернете. 63-летний вологжанин в одной из социальных сетей увидел рекламу быстрого заработка на бирже и решил попробовать. На сайте он указал свой номер телефона и уже через пару минут разговаривал с "представителем брокерской фирмы". Ему помогли создать личный кабинет и оформить дебетовую карту для начала работы. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Его убедили пополнить счет в личном кабинете. Для этого пенсионер оформил кредит и добавил свои сбережения - всего 660 тысяч рублей. После чего личный кабинет вологжанина заблокировали, а работники брокерской фирмы перестали отвечать на звонки. Мужчина отправился в полицию.

Всего за 3-5 февраля на Вологодчине поступило12 заявлений о различных видах дистанционных мошенничеств. Общий ущерб составил 1 млн 762 тысяч рублей.